Soler disparó contra la concejal Salinas, la denunciará y habló de un autoincendio

Ullum no tiene paz. Y no es el primer conflicto que involucra al intendente Leopoldo Soler con algún concejal. En esta ocasión fue la edil Daniela Salinas la que mencionó que se habían pagado sobreprecios en la compra de materiales para reparar techos de viviendas. Esto generó un enfrentamiento entre la concejal y el intendente, quien salió a responderle en una conferencia de prensa en la jornada de este martes. El jefe comunal habló hasta del incendio que se registró en un camión propiedad de Salinas, después del enfrentamiento y la polémica.

El intendente mencionó que “primero las declaraciones de la concejal figuraron como denuncias, luego fueron meras expresiones y al día de hoy no sé qué es o qué quiso hacer la concejal porque no he encontrado ninguna denuncia de los hechos que según ella manifiesta, sería corrupción. Tengo 25 años de profesión (es abogado) y la corrupción se denuncia, como está denunciada la concejal”.