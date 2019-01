Susana Laciar: “Se confunden cuando nos quieren pegar a Cambiemos”

Marcelo Orrego definió su compañera de fórmula. La elegida es la diputada Susana Laciar quien en diálogo con DIARIO HUARPE habló de los desafíos que tienen por delante y dejó en claro que “se confunden cuando nos quieren pegar a Cambiemos”. Esto en clara alusión a las declaraciones del ministro y precandidato a vicegobernador del Frente Todos, Roberto Gattoni, quien señaló que el intendente de Santa Lucía representa a Mauricio Macri en San Juan.

¿Qué le generó ser la elegida de Orrego para esta campaña?

-La verdad que es un honor enorme. Por la mirada que se tiene de este frente. Representamos en su integralidad a los sanjuaninos. Por un lado el papá de familia y la mamá de familia, el hombre y la mujer representados en esta fórmula. Ahora tenemos el desafío de poder conducir los destinos de representar el sueño de todos los sanjuaninos. Sería histórico para San Juan que una mujer pueda llegar a ese cargo. Acá están representadas todas las mujeres de la provincia.

Uñac viene muy bien en las encuestas ¿Es posible ganarle?

-Debemos duplicar el esfuerzo. Nosotros tenemos un enorme equipo de trabajo y en eso nos apoyaremos. En Santa Lucía Marcelo (por Orrego) conformó un excelente equipo de trabajo y la propuesta es hacer eso mismo en toda la provincia. Nosotros queremos un San Juan con oportunidades, con mucha garra y que incluya a todos.

Roberto Gattoni dijo que Orrego es Cambiemos en San Juan ¿Esto es así?

-Me parece que el ministro está confundido. Se confunden cuando nos quieren pegar a Cambiemos. Estamos frente a una elección provincial, convocada por el oficialismo, adelantando la fecha y molestando a los sanjuaninos, ya que tendremos que ir varias veces a votar durante un año. Cada vez que se convoca a una elección los partidos pueden decidir ir solos o en un frente. El Frente Con Vos es un frente con cada uno de los sanjuaninos y esa es la mirada que tenemos. Una mirada puesta en San Juan.

¿Considera que todas estas declaraciones son chicanas políticas?

-Desconozco la intencionalidad de estos dichos. Nosotros pretendemos que se quiera discutir los problemas que hoy tiene San Juan.

¿Le gustaría un debate con los demás candidatos?

-Obviamente me gustaría un debate. Nosotros debatimos, cuando se puede, en la Cámara de Diputados. No habría ningún problema en debatir, siempre y cuando sea sobre propuestas que le hagan bien a San Juan. Más allá de chicanas o no, la gente está pidiendo por políticos que se acerquen y escuchen lo que está pasando.

¿Considera que el sanjuanino les recriminará su apoyo a Macri en 2015?

-La gente nos plantea otro tipo de problemas, los que viene atravesando en el momento. La problemática del metro cuadrado, lo que hizo o no su intendente. Luego las problemáticas sociales, de oportunidad, de salud y demás. Acá no es un problema de nombres, sino de causales originadas hace muchos años.

¿Cuál es la propuesta de Con Vos para los sanjuaninos?

-Tenemos muy buenos equipos de trabajos con proyectos y propuestas de gobierno. Pero también en conjunto con los sanjuaninos iremos discutiendo los temas y entre todos iremos armando el San Juan que pretendemos. La solución viene entre todos. Nuestro desafío es que los sanjuaninos depositen en nosotros la confianza para que Marcelo sea gobernador. Queremos llevar a toda la provincia la transformación que se hizo en Santa Lucía.

¿Qué Orrego eligiera a su vice del mismo partido que es él puede generar malestar en el frente?

-Me siento elegida por todos, las muestras de apoyo vinieron desde todos los sectores del frente y de muchos vecinos. Esta fórmula representa a todos los sanjuaninos.