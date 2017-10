Tensión entre médicos y Cástor Sánchez podría terminar en un paro

De mal en peor. Así parece estar la relación entre la cúpula del Sindicato Médico y el Mministro de Salud, Cástor Sánchez Hidalgo. Situación que podría generar, en el corto plazo, un paro de actividades en todo el sistema de salud pública de la provincia. Esto teniendo en cuenta que, desde el espacio que representa a los profesionales, entienden que se debe endurecer la postura ante los reiteramos reclamos sin solución.

“Hay una situación que no podemos continuar tolerando y que causa molestia en el Sindicato Médico. El ministro Cástor Sánchez están trabajando con la Ley de Carrera de forma unilateral y no como debe ser, con nuestra participación. Las resoluciones de la Ley de Titularización no están saliendo bien y esto también molesta. Además ya estamos a octubre y todavía no cobramos el recupero que hace el Ministerio de la atención que se le brinda a pacientes con obra social”, contó Pablo Flores, secretario adjunto del Sindicato Médico.

Al mismo tiempo añadió “las resoluciones de la Titularización no indicas el destino y esto no está bien. No especifican funciones, ni lugar donde cumplir las funciones”.



Para cerrar aclaró que “el clima está enrarecido. Hay un clima malo por estas actitudes del ministro. Muchos médicos están pidiendo endurecer la postura. Dejar la posición del diálogo con el Ministerio de Salud al considerar que ellos están trabajando por su lado. Hoy estamos evaluando la situación, evaluando el paro”.

Desde el Sindicato Médico están realizando un censo para determinar de qué manera afecta la ley de Titularización a los profesionales nombrados en sus cargos durante los últimos meses y, luego de esto, habrá una resolución sobre la posibilidad de llevar adelante el paro o no. Hoy todo indica que esto se cumplirá.