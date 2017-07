Todavía no debuta como juez de Flagrancia y ya fue denunciado por su ex pareja por violencia económica

Se trata de Adrián Riveros. Al parecer, su ex esposa, lo habría denunciado ya que no le pasaba una cuota alimentaria por su hija acorde a lo que ganaba.

Esto ocurrió después de que su nuevo cargo fuera anunciado. Al respecto, Riveros dijo que “ya veía venir esta historia”. Debido a esto, quiere el derecho de defensa. Además, explicó que quería expresarse antes de que el juez tome las medidas cautelares que podían ser “la exclusión del hogar o una medida en cuanto una cuota alimentaria que es lo que se persigue en este caso”, según lo expresado en Radio Sarmiento.

“Tuve la audiencia del divorcio porque me mandaron a una mediación y ahí me planteaba que quería el 25% de mi sueldo” dijo y agregó que “le dije, no hay problema, que lo decida el juez”. Además agregó que tenía otras hijas y quería cumplir con ellas. “Que el juez decida cuanto es lo que yo debo pagar” comentó el flamante juez.

En cuanto a la tenencia de su hija, dijo que la pidió hace dos o tres años al Juzgado de Menores. Según lo expresado en la emisora de radio, habría pedido que intervenga el Gabinete Social para que “la vea a mi hija y a mí, porque yo también puedo cometer errores. Quiero que me diga que tengo que mejorar y que tengo que hacer”.

Antes de haber asumido, comentó que había recibido amenazas que decían que lo iban a perjudicar tanto su imagen como a su nuevo cargo. De hecho ofreció hasta su teléfono para que vieran los mensajes con contenido amenazante. Riveros, comentó que no tenía problema para que se haga “la intervención de los celulares”.