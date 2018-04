Torrejón pegó el portazo en Chimbas y dejó críticas a Fabián Gramajo

El dirigente renunció a su cargo como Secretario de Gobierno y tildó al intendente de estar más aconsejado y tener celos políticos.

En medio de un fuerte revuelo político Mario Torrejón renunció a su cargo de Secretario de Gobierno en la Municipalidad de Chimbas. Tras esto, el dirigente, dialogó con DIARIO HUARPE y dejó algunas críticas para el intendente Fabián Gramajo.

“Por situaciones que se venían acumulando he decidido dejar mi cargo. En mi oficina está todo transparente. Así lo determinó la oficina Legal del municipio y puedo decir que me voy dejando todo en orden. Yo no estaba de acuerdo con algunas situaciones políticas que se venían dando y me fui. Yo no solamente fui el Secretario de Gobierno de Fabián Gramajo, sino que además fui el jefe de campaña de las 5 elecciones que se dieron en los últimos años”, dijo Torrejón.