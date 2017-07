Trabajadores de Cerámica San José en pie de guerra

Desesperados. Con el agua al cuello y cansados de una situación que padecen hace tiempo. Así están los trabajadores de Cerámica San José que hoy protestaron en las puertas de la Subsecretaria de Trabajo en defensa de sus fuentes laborales.

En el 2016 sufrieron la reducción de la jornada laboral de 8 a 6 horas y por consiguiente el sueldo también se vio resentido. Desde hace un mes ya no producen y, ante los fuertes rumores de despidos, y el no pago de las últimas dos quincenas de su salario salieron a la calle a protestar.

“Estamos cansados de esta situación, no la podemos seguir tolerando. Nosotros únicamente queremos trabajar. Nunca nos avisaron de nada y hace un mes solamente estamos en la fábrica para marcar el horario de entrada y salida. Necesitamos una solución, no cobramos el sueldo y hay 90 compañeros en peligro”, dijo uno de los trabajadores. En el mismo sentido aclaró que “hay rumores de que los camiones no sacaran más material y eso nos asusta”.