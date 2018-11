Tras las declaraciones de Leopoldo Soler en las que el intendente mencionó que existen chances de acompañar a Sergio Uñac en las próximas elecciones, en el seno de Cambiemos, precisamente en Producción y Trabajo expresaron que eso no causa molestia y que cada uno debe estar donde se sienta cómodo.

El jefe comunal de Ullum dijo que le debe mucho al Gobernador y podría acompañar al proyecto del frente Todos en las próximas elecciones. Así se despegaría del frente donde actualmente se encuentra y al que pertenece el partido en el que milita como es Producción y Trabajo. Fue el presidente de ese espacio Roberto Basualdo el que salió a mencionar que debe sentarse a charlar con Soler y expresó que no molestan los dichos del intendente.

“Creo que hay que hablar con él porque uno puede decir que le debe, pero de ahí en más que esté con él (por el Gobernador) es otra cosa. Habría que hablarlo porque conmigo se ha portado muy bien. Tiene toda la libertad del mundo para estar donde él quiera, pero de todas maneras quiero hablar con él”, mencionó Basualdo a Diario Huarpe.

El actual senador agregó sobre las declaraciones de Soler que “todo ser humano tiene la posibilidad de estar donde se sienta cómodo. No me enojo con eso, tengo excelente relación. Me parece bien que hay que ser agradecido de la vida si te ayudan”.