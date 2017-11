Tras el procesamiento Nasisi aclaró que no renunciará a la UNSJ

El viernes de la pasada semana se conoció el procesamiento al rector de la Universidad Nacional de San Juan, Oscar Nasisi, por ser el presunto responsable de la retención indebida de bienes a los ingenieros Carlos Rudolph y Guillermo Mattar.

Esta causa se inició hace 28 años, cuando ambos profesionales dirigían el Instituto Minero dependiente de la casa de altos estudios, cargo del que fueron desplazados en la gestión del ex rector Tulio Del Bono por una acusación de presunta malversación de caudales públicos.

El viernes la Justicia decidió el procesamiento del actual rector, Oscar Nasisi, quien en diálogo con DIARIO HUARPE y ante los rumores que esto generó fue tajante al decir que no renunciará a su cargo.

“En 2013 los ingenieros me piden que les devuelva sus pertenencias que, según dijeron estaban en 14 cajas. En ese momento se encontraron 9 cajas y cuando se las íbamos a dar no las quisieron. No tenía en los planes esta medida. La Justicia entendió otra cosa y lo entiendo. Creemos que no hicimos ningún ilícito y apelaremos la decisión judicial”, dijo Nasisi.