El juez Federal Miguel Ángel Gálvez dialogó con DIARIO HUARPE luego de la denuncia por acoso laboral que recibió por parte de Ana Balaguer, hija del exministro de la Corte de Justicia de San Juan Carlos Balaguer, y fue tajante al decir que todo lo dicho públicamente por la denunciante es una mentira. Al mismo tiempo la catalogó de “mala empleada” y se mostró arrepentido por haberla contratado.

Hay que recordar que la empleada en cuestión denunció al juez federal con competencia electoral por malos tratos y lo acusó de no haber actuado bien ante una denuncia por acoso que interpuso ante un empleado de dicho juzgado.

Tras esto, Gálvez, salió con los tapones de punta y expresó “esta chica denunció a un compañero e inmediatamente se hizo un sumario para investigar que había de cierto. Estos delitos son de instancia privada y la denuncia solamente la tiene que hacer la persona ofendida”. Esto último en relación a que no hay ninguna denuncia policial por el hecho comentado.

“Aquí no se protege a nadie. Nosotros no protegemos a nadie como ella dice. Tuvimos el cuidado necesario de ponerlos separados. Ella (por Ana Balaguer) pidió que la cambiáramos de lugar y la enviamos a trabajar a la biblioteca. Ahí no está sola como dice, está con la bibliotecaria”.

También hizo referencia a los malos tratos por los que fue acusado al decir que “yo jamás a nadie le falté el respeto o lo insulté. Esto es una falacia de esta señorita. Es más, a ella siempre la atendí conociendo las tendencias que tiene. Me parece que esta chica construyó un relato de malos tratos y persecuciones que no existen”.

Gálvez explicó que la denuncia pública que realizó Balaguer a través de DIARIO HUARPE fue elevada a las autoridades pertinentes para que determinen si hace falta o no un sumario administrativo. Además contó que ya instruyó a sus abogados para que estudien la posibilidad de denunciar a Balaguer por injurias y calumnias.

Para finalizar el juez federal sentenció sobre el accionar de la denunciante “no es buena empleada. Es una persona que tiene un promedio de faltas por año que llega a 40. Hubo un año donde faltó más de 100 días. No es una buena empleada. Ella ingresó acá por que la madre y el padre, que son mis amigos, me pidieron que la tome. En vista de los resultados me arrepiento de haberla contratado”.