Tras los primeros sorteos, qué pasa con las casas que sobran

Después de que este lunes se realizara el sorteo de las primeras viviendas del total de 1429 casas que hará el IPV, surgió la pregunta de qué pasa con las casas que no fueron elegidas por ninguno de los miembros de las categorías en las que se dividió el padrón total. Desde Gobierno aclararon que ya tienen pensado cómo será la distribución de las viviendas.

Este hecho del sobrante de casas se da por que la ley que regula la entrega de viviendas establece cupos porcentuales para ex combatientes de Malvinas, Discapacitados Motores o Discapacitados en General y los empleados de Fuerzas de Seguridad.

En estos casos de cupos específicos se puede dar que haya más casas que los postulantes. Así, por ejemplo, en el sorteo de Barrio Díaz Norte de Chimbas, había 4 casas disponibles para personas con discapacidad motriz, pero sólo dos personas eligieron este barrio. Es decir, que sobran las dos casas que no fueron seleccionadas.

Daniel Gimeno, subinterventor del IPV, explicó que en el caso de los Ex combatientes las viviendas que sobren en este rubro serán sorteadas entre los postulantes de las Fuerzas de Seguridad. “Debido a la gran cantidad de postulantes, no van a sobrar casas de ex combatientes porque se repartirán entre los policías”, aseguró el funcionario.