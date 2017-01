Tratarán en comisión un convenio de Necesidad y Urgencia, y viviendas de emergencia

Este viernes la Cámara de Diputados tendrá actividad, algo poco frecuente para ésta época del año. Pero esto se debe a dos temas que tendrán que definir. Lo más probables es que a raíz de esto se convoque a una sesión extraordinaria para los primeros días de febrero.

La comisión de Labor Parlamentaria se reúne este viernes por ser de comisión permanente ya que debe tratar dos ingresos en Diputados. El primero es un convenio entre el Gobierno y Vialidad Nacional con fuerza de Necesidad y Urgencia enviado por el Poder Ejecutivo. Mientras que el otro proyecto se enmarca en la construcción de viviendas de emergencia.

Uno de los legisladores que estará en la reunión de la comisión es Edgardo “Chango” Sancassani expresó en referencia al convenio de Necesidad y Urgencia que “hay que ver cuando ha entrado porque si no lo aprobamos dentro de los 30 días del momento en el que ingresó, eso queda firme. Pero como no estamos en periodo ordinario, se sanciona y nosotros tenemos que aceptar o rechazar lo enviado. Lo más probable es que convoquemos a una sesión extraordinaria para los primeros días de febrero para que no se caduque el plazo”.