UDAP también analiza pedir un Plus Navideño

Todavía resta tiempo para llegar a diciembre, pero la posibilidad de pedir un Plus de Navideño ya ronda en la cabeza de los gremialistas sanjuaninos y mucho más en la de los empleados públicos. A través de una solicitada el SEP pidió un bono de $8.500, siguiendo el reclamo de semanas atrás que hicieron los autoconvocados del Centro Cívico. Desde UDAP también hablaron del tema y anticiparon que trabajan en un exhaustivo estudio para determinar la pérdida real del salario. Una vez que terminen esto determinarán los pasos a seguir, según contó Luis Lucero, secretario adjunto del gremio.

“Nosotros tenemos una estrategia de trabajo y nunca adelantamos porcentajes, pero si los docentes tienen que tener en claro que siempre buscamos el mejor porcentaje. No damos nada para evitar las especulaciones y las expectativas de los compañeros”, contó Lucero.

Al mismo tiempo añadió “a los docentes nos cuesta mucho negociar cuando otros gremios ya anticipan un porcentaje de arreglo. Nosotros tomamos de base el Salario Mínimo, Vital y Móvil”.

Sobre la posibilidad de pedir un Plus Navideño, Lucero, expresó “el gobierno ya tomó una posición contundente. Ellos dijeron que no hay plus, nosotros antes de eso decimos que tenemos que evaluar, mediante un exhaustivo análisis, la pérdida real que tuvo el salario docente en este tiempo. Esto a pesar de la activación de la cláusula gatillo”.