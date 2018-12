Ultimátum en Chimbas por el Presupuesto

Al oficialismo dentro del Concejo Deliberante le queda una última chance esta semana para aprobar el presupuesto 2019 con el que debería manejarse la Municipalidad de Chimbas el próximo año. Pero en caso de no encontrar un acuerdo con los ediles que no responden al intendente Fabián Gramajo, el municipio deberá ejecutar el mismo esquema de gastos que tuvo este año, con la diferencia de que hubo un 40 por ciento de inflación cuando se había proyectado un 17 por ciento.

Actualmente el Concejo se encuentra dividido de tal forma que el oficialismo cuenta con 5 votos por la positiva y la negativa tiene los 5 restantes del sector opositor. Y es precisamente 7 votos los que se necesitan para aprobar el proyecto del nuevo presupuesto.

En caso de que no se llegue a un acuerdo y no se apruebe el presupuesto o no llegue a tratarse, desde el primer día de 2019 el municipio deberá ejecutar el mismo esquema de gastos que tuvo en 2018 por lo que se verá en la imposibilidad de incrementar sueldos, cuando llegue el momento de las negociaciones salariales. Pero no sólo eso, sino que no podrá ejecutar la totalidad de las obras programadas ya que contará con un presupuesto basado en un insumos de un dólar en 17 pesos y no en 40 pesos.