Una caminata bloquista destapó la interna del PJ en Chimbas

La caminata de los precandidatos del Frente Todos por Villa Obrera y la posterior inauguración de un Comité del Partido Bloquista destapó la interna del PJ chimbero. La ausencia del intendente Fabián Gramajo, quien además preside la Junta Departamental, no cayó para nada bien y dejó en evidencia las diferencias entre los dirigentes. Desde el bloquismo aseguraron que el jefe comunal fue invitado en reiteradas oportunidades a participar de la actividad de campaña.

Vale decir además que, desde hace un tiempo, se viene hablando de una marcada división entre los dirigentes que acompañan al actual presidente y los que no.

Sobre la situación de la Junta Departamental, Antonio Lara, exdiputado, expresó que “está todo más o menos. Hubo una caminata que organizó el bloquismo y muchos no entienden que en el Frente estamos todos. Nosotros debemos responderle al proyecto provincial, más allá de que la actividad la organice Juan o Pedro. Yo me entero de las caminatas por terceros, no por el presidente de la Junta del PJ y estaría bueno que nos enteremos por él. No tengo en claro si Gramajo está mal asesorado o muy encerrado, hace un tiempo que él no habla conmigo”.

“Yo con Gramajo no tengo ningún problema, pero no sé si él lo tiene conmigo. Yo soy congresal de la Junta Departamental y participo de las reuniones en la medida en que me corresponde”, dijo Carlos Gómez, de la Agrupación Virgen de Fátima.

Otro de los que opinó fue Mario Tello, exintendente de Chimbas, quien sentenció “mi vinculación con Gramajo es saludarlo y nada más. Yo no soy miembro de la Junta y mi relación en lo político las mantengo directamente con el partido central”. Además aclaró que “fui el dirigente que más veces estuvo en la intendencia, el candidato que más votos sacó, soy un tipo grande, con título universitario y cuando Gramajo llegó yo le di mi voto. Hoy mi interés está por ser buen diputado”.