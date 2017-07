Uñac: “Falta una decisión política para que esto alcance a la vitivinicultura”

La decisión del Gobierno nacional de dejar a los productos derivados de la vitivinicultura fuera del control a las importaciones, según lo anunciado días atrás por el presidente Mau­ricio Macri, alteró los ánimos en la provincia, principalmente entre los productores del sector, que consideran que esta medida es consecuencia del lobby que ejercen grandes empresas para hacer bajar el precio de la uva y el vino para la próxima temporada.

Quien hizo referencia al respecto fue el propio gobernador Sergio Uñac, que no ocultó su malestar porque, además, continúa la importación de caldos vínicos provenientes de Chile aún habiendo stock de la producción de este año.

“Si con el vino que producimos en to­das las provincias vitivinícolas no al­canzara para satisfacer el mercado in­terno, se debería importar. Pero, en de­finitiva, no sucede eso. Se produce vino en el país para atender el mercado in­terno y queda también cupo para ex­portación, entonces la importación de Chile hacia acá no es oportuna”, disparó el primer mandatario.

Incluso recordó que ante la entrada de vinos, la provincia junto con Mendoza decidieron gravar el fraccionamiento de caldos que tuvieran un origen distinto al nacional. No obstante, reconoció que esta medida no alcanzó para que cesara la acción. “Hace falta un em­pujón y una decisión política del Go­bierno nacional para que, así como se ha anunciado la eliminación de las importaciones en el caso de los textiles, que están atravesando una situación delicada, también esto alcance a la industria vitivinícola”, indicó.

Durante el mes de julio ya ingresaron al país 250 mil litros de vino provenientes de Chile, según datos que ma­neja el Ministerio de la Producción.

Y si bien no está totalmente relacionado, hoy el gobernador Uñac viajará a Buenos Aires y, entre la agenda que tiene previsto concretar, no se descarta un encuentro con el ministro de A­groindustria, Ricardo Buryaile, en vistas a encontrar una solución para el sector vitivinícola.

Uñac se reunirá con funcionarios nacionales en Capital Federal

El gobernador viajará hoy a Capital Federal con el fin de rubricar el acuerdo con el ministro de Energía y Mine­ría, Juan José Aranguren, que permita concretar ampliar el cupo de carbón para la industria calera de 6 a 8 mil toneladas por mes.

Asimismo, tiene previsto encontrarse con el ministro Rogelio Frigerio y con el director de Vialidad nacional, Javier Iguacel, en pos de agilizar obras que se vienen realizando en la provincia.