Uñac: “A los candidatos los elegimos todos, y sino están las PASO”

El gobernador Sergio Uñac, en su papel de presidente del PJ y del Frente Todos, fue el encargado de cerrar el acto de presentación del espacio que encarará las Elecciones Legislativas y en la ocasión, fue tajante al decir que los candidatos serán elegidos por todos los que integran el sector. Aunque al mismo tiempo aclaró que existen las PASO para aquellos que entiendan que tienen legitimas aspiraciones a los cargos que se ponen en juego.

“Este frente que hoy estamos presentando, con algunos partidos nuevos, viene a fortalecer este camino que nos permita pensar en la unidad, el compromiso y la transparencia de la gestión. Venimos a trabajar con la intención de lograr el apoyo de la mayoría de los sanjuaninos en las próximas elecciones”, expresó Uñac.

Al ser consultado sobre la conformación de listas, para diputados y senadores, comentó que “a los candidatos los vamos a elegir todos y sino están las PASO para competir. Hoy no descarto ni afirmo que habrá PASO dentro del Frente Todos, pero si afirmo que vamos a trabajar fuertemente por la unidad. Hay consenso para lograr la unidad y respetamos si alguien tiene una legitima aspiración”. Mientras que sobre el perfil que deben tener los candidatos añadió que “debe ser gente comprometida, que tenga en cuenta que San Juan necesita voz en el Congreso de la Nación”.

Para cerrar fue contundente al señalar que “este frente no nace contra nadie en particular, nace en favor de los sanjuaninos. Nace a favor del empleo, la justicia social, la independencia económica, la inclusión y es absurdo pensar que es en contra de alguien en particular”. En este sentido aclaró que es lógico tener diferencias con el gobierno nacional, ya que no pertenecen al mismo espacio político.