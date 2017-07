Uñac aclaró que no todas las obras públicas se hacen con fondos de Nación

San Juan está entre las provincias que más obra pública recibió de la Nación, según datos publicados por www.obrapublica.com . De esta forma, San Juan se posiciona como la segunda provincia que más obra pública recibió por parte del Estado nacional.

Además, el sitio indica que la provincia está entre las mejores ubicadas en cuanto a la distribución de fondos para obra pública por habitante, calculado en más de $10 mil por persona.

Sobre estos índices, el Gobernador opinó acerca a la realización de la obra pública y puso énfasis en las que se hacen con fondos provinciales: “Las obras que tienen incidencia nacional, las contamos como corresponden. Ahora, hay mucha obra pública que sólo se hace con fondos provinciales. Por nombrar dos de las mas importantes: la Ciudad Deportiva que está próxima a licitarse y el servicio penitenciario provincial”.

Sobre la ubicación de San Juan como la segunda provincia más beneficiada por el Gobierno Nacional, Uñac también opinó: “Lo que pasará con otras provincias no lo conozco. Yo no me comparo con las otras provincias. Se nos permite hacer obras con fondos propios y también gestionar porque este es un país federal”.

“Cumplimos con lo que nos corresponde por Constitución. Cumplimos con los servicios básicos. Pero es probable que sea una de la provincias que más obra publica tiene. Esto se debe a que tiene números que le permiten llevarlas a cabo”, concluyó el gobernador.