Uñac anticipó que apoyarán el pedido de la oposición para controlar la obra pública

Tras el proyecto que presentó la oposición en la Cámara de Diputados para la creación de una comisión que investigue la obra pública que se realizó durante la gestión de José Luis Gioja, el gobernador Sergio Uñac habló y anticipó que apoyarán la iniciativa. A pesar de esto dejó en claro que la iniciativa es excesiva, ya que la documentación es pública y está al alcance de todo el que la requiera.

“El diputado Gioja firmó un proyecto en el Congreso de la Nación donde pide que se audite toda la obra pública nacional. Nosotros, ni él (por Gioja), ponemos trabas para que sea auditada”, dijo Uñac.

En la ocasión hizo referencia a los dichos de Ortiz Andino en DIARIO HUARPE al decir que “las licitaciones que se han hecho en la provincia están acá y deben estar bien realizadas. Lo que se hizo en Nación puede ser que no esté, pero la administración es pública y no tenemos problemas que este se dé a conocer”.

Uñac también aclaró que “no nos vamos a negar a que se audite, pero me parece que es como demasiado. De todas forms no nos vamos a negar que lo miren. Imagínense que tenemos mayoría en la Cámara de Diputados y podríamos decir que no, pro sin embargo lo que estamos diciendo es que abrimos todo. No tenemos nada para esconder. Si apoyaremos el pedido que hacen”.