Uñac anticipó que adelantarían obras para incorporar a los ex empleados de Panedile

Ayer lunes trascendió que por la falta de pago por parte de Vialidad Nacional a la empresa Panedile, se despidió a 115 empleados. Esta empresa está encargada de construir la Ruta 40 en el departamento Pocito.

Al respecto de esta comprometida situación, Sergio Uñac expresó su postura: “Nosotros proponemos mediar para que haya una salida. Hay un conflicto entre la empresa, los gastos improductivos y lo que el Estado ha objetado acerca del monto que el empresario ha propuesto”.

Además el gobernador comentó cómo se intentará solucionar el problema de los despidos en caso de que la empresa no responda ante este conflicto: “Vamos a tratar de que la obra siga con el ritmo que traía. Si eso ocurre, van a ser buenas noticias. Y de no ser así, está el Plan 2000 cuadras que también es obra vial. Vamos a apurar el lanzamiento para que en el caso que los 115 no sean reincorporados, los puedan tomar otras empresas sanjuaninas”.

En relación a medidas legales, Uñac contó que “la carta a documento la debería presentar Vialidad Nacional. Están los servicios jurídicos de Vialidad Nacional hablando con el Fiscal de Estado para ver cuál sería el camino. Lo que tenemos que hacer es mediar como provincia, ya que es una obra de jurisdicción nacional y no queremos polemizar con nadie. Solo queremos que la obra continúe”.