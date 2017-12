Uñac: “El Papa dijo que no se puede gobernar sin humildad ni respeto”

El gobernador Sergio Uñac está en Colombia participando del Encuentro de Católicos con responsabilidades políticas al servicio de Latinoamérica.

En esta actividad participó el Papa Francisco y otras autoridades del mundo político y religioso. El objetivo de esta reunión es es el intercambio de experiencias, testimonios y reflexiones sobre laicos que asumen responsabilidades políticas.

Si bien el encuentro se extenderá hasta el domingo, este viernes fue el turno del gobernador de San Juan en el Diálogo Plenario

En su discurso, Sergio Uñac expresó: “El Papa dijo que no se puede gobernar sin humildad ni respeto. Si perdemos esas virtudes no estamos gobernando con la sociedad. Quien no sea humilde y quien no respete a las personas y al medioambiente, deberá ayornarse”.

Y agregó que esto es un desafío. En este sentido contó que “El verdadero desafío es encontrar y construir nuevos liderazgos donde la sociedad se sienta representada y que esos liderazgos aborden la problemática como la sociedad pueda llegar a entenderla”.

Además, Uñac destacó que en los 20 minutos en los que habló el Papa Francisco emitió señales para los dirigentes políticos y también hizo referencia a la falta de una alianza estratégica entre la Iglesia y los políticos.

Sobre esto expresó: “Los verdaderos desafíos de la política actual es la generación de consenso y la articulación de los disensos, tan necesario para entendernos todos porque vivimos en un mundo heterogéneo”.