Uñac: “Es un trabajo inconmensurable y lo vamos a seguir llevando juntos”

La apertura del proceso de precalificación de empresas interesadas en la construcción del Túnel de Agua Negra es un paso importante en la concreción de esta mega obra binacional que unirá Argentina con Chile. Se presentaron 10 oferentes para esta etapa, y ahora comenzará el proceso de evaluación de antecedentes.

En este marco, es que el gobernador de la provincia, Sergio Uñac, viajó al vecino país para presenciar todo el acto de apertura y afianzar aún más las relaciones con los funcionarios del vecino país.

Uñac destacó la cantidad de oferentes que se presentaron al afirmar que “es un número importante”. Acto seguido, el mandatario sanjuanino afirmó que “es un proceso que se abre, que se inicia, que tiene un trabajo inconmensurable desde atrás y que lo vamos a seguir llevando juntos, pensando que es el gran sueño de Chile y Argentina”.

“La vida pública, mi vocación más allá de mi profesión por esta actividad que es la política, me ha llevado a distintos escenarios a hacer uso de la palabra en reiteradas oportunidades pero estoy seguro, lo reflexionaba recién cuando escuchaba a mis colegas y amigos, que no lo he hecho nunca en un momento tan histórico para ambos países como también para la región de Coquimbo y la provincia de San Juan”, afirmó Uñac.

El mandatario afirmó que “debemos incentivar que los pueblos tengan y ejerciten la facultad y el derecho de poder soñar. Los dirigentes públicos, tenemos la enorme obligación y responsabilidad de cumplir con los sueños que nos plantean nuestras propias comunidades. Estamos haciendo eso, ni más ni menos”.

De inmediato el gobernador agregó que este pasado 25 de mayo se cumplieron 207 años de la Revolución de Mayo y destacó que “aquellos sueños, que fueron sueños de liberación, deben ser tomados, mutados y transformados por nosotros en sueños de integración. Eso es lo que venimos a decir en la mañana de hoy ante este proceso tan importante de una de las licitaciones que seguro va a marcar el rumbo de las más importantes de toda América Latina”.

Por último, Uñac dijo que: “Quiero que mis palabras sean de un profundo agradecimiento a ambos presidentes. Sin la vocación y decisión política del presidente de la República Argentina, Mauricio Macri, y de la presidenta de la República de Chile, Michelle Bachellet, esto no sería posible”.

El funcionario provincial estuvo acompañado por los ministros de Hacienda y Finanzas, Roberto Gattoni, y de Infraestructura y Servicios Públicos, Julio Ortiz Andino, entre otros funcionarios que conformaron la comitiva oficial.