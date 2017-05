Uñac en contra de que Nación centralice los recursos para viviendas

La decisión de la Casa Rosada de centralizar las licitaciones de viviendas y de que los intendentes reciban directamente los recursos para construirlas provocó en los últimos días un creciente malestar entre varios gobernadores peronistas. Entre ellos el gobernador Sergio Uñac, quien a su regreso de China, fue tajante al mostrar su disconformidad con la medida.

En la ocasión también aclaró que San Juan siempre manejó trasparentemente los fondos que envió nación para la construcción de viviendas y añadió que sólo un mínimo porcentaje de los municipios del país tienen la estructura montada para llevar adelante dichas obras.

“Yo creo no debería ser así, nación no debería centralizar los recursos. Nosotros apuntamos a la descentralización, si hay provincias que no cumplen no es el caso de San Juan”, dijo de manera contundente Uñac.

Al mismo tiempo apuntó que “en el caso mío me voy a oponer a las dos variables, no es el camino para llevar a cabo. De los 2.300 municipios que hay en el país, el 10 % tiene ña estructura para ejecutar estas obras. Todo el resto no tiene el recurso técnico para llevarlo a cabo”. Mientras que para cerrar sentenció que en San Juan, de los 19 municipios, solo los tres más grandes podrían hacerlo.