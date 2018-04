Hace algunas semanas se conoció que las obras de remodelación del Aeropuerto Internacional Domingo Faustino Sarmiento se habían detenido. Y en las últimas horas se conoció que ahora deberán trabajar en el rediseño del proyecto ya que hubo errores en el inicial. Esto despertó el malestar del Gobernador sanjuanino Sergio Uñac, quien disparó contra el Ejecutivo Nacional y el funcionario a cargo del área. El mandatario provincial dijo que “parece que el modus operandi es la paralización de las obras”.

La remodelación del aeropuerto sanjuanino parece abrir un nuevo capítulo de disputa entre el Gobierno provincial y el Nacional. Es que con obras de remodelación de la aeroestación a medio hacer, ahora desde Nación decidieron detener la obra para modificar y hacer un nuevo proyecto, algo que despertó el malestar en Uñac.

“Esto no es bueno. Parece que el modus operandi es la paralización de las obras y no sólo pasa en esta provincia porque yo converso con todos los gobernadores argentinos”, mencionó un Uñac que se mostró molesto con la decisión de Nación.

Pero esto no fue lo único que expresó el mandatario provincial, sino que también disparó contra el funcionario a cargo de las obras en el aeropuerto, Guillermo Dietrich, ministro de Transporte de la Nación.

“Dietrich no atendió el teléfono en todo este tiempo. Yo intenté comunicarme con él pero no hubo ningún tipo de comunicación, ni siquiera de respuesta al respecto. Pero ahora me entero que se habían equivocado en hacer el proyecto. Le daremos el suficiente tiempo para que lo puedan revisar, creo que piden 5 meses para eso”, sentenció el Gobernador Uñac.

Ahora esto abrirá un capítulo nuevo entre la provincia y la Nación en la que la administración local deberá aguardar y pujar por la aceleración del nuevo proyecto para dejar óptimo el aeropuerto que ya cuenta con el nuevo estacionamiento ampliado.

Lo que se hizo en el lugar corresponde a la ampliación de la playa de estacionamiento. Antes contaba con apenas 80 espacios para dejar los vehículos. En cambio, ahora ese número se llevó 230 boxes.