Uñac no descartó dirimir en las PASO candidaturas claves

Poco menos de dos meses restan para la presentación de precandidatos y la lucha es intensa. Todos buscan un lugar. Todos buscan ser protagonistas y, en ese contexto, el gobernador Sergio Uñac no descartó que en algunos departamentos existan internas para dirimir quién será el representante del PJ. También aprovechó la ocasión para hablar de Marcelo Orrego, quien lanzó su precandidatura a gobernador por el Frente Cambiemos en representación del presidente Mauricio Macri.

“Estoy conversando con cada uno de los intendentes, con aquellos que llevan un mandato y con aquellos que transitan su segundo mandato. También con los intendentes que no son de nuestro espacio y con aquellos referentes departamentales. Le faltan horas al día para reunirse”, dijo el gobernador. En el mismo sentido añadió “es probable que pueda haber PASO en algunos departamentos, si me preguntan a mí haré todo el esfuerzo necesario para la unidad pero también me parece atinado que exista competencia en algunos departamentos y que eso active la militancia”.