Uñac: “El paro ha tenido una contundencia que debe llamar a la reflexión”

Una jornada inusual se vivió en la provincia y en el país. Es que este lunes se realizó un paro general, el tercero en la era macrista, organizado por la CGT.

Sobre el impacto de esta huelga , el gobernador Sergio Uñac expresó: El paro ha tenido a nivel nacional una contundencia que debe llamar a la reflexión. Se tiene que ver que camino podemos tomar y que los favorecidos sean los trabajadores”.

Según el primer mandatario provincial: “Esto debe ser una luz que se debe atender. No es nada que no se pueda superar pero que vía dialogo deberemos salir de esta situación. En el dialogo deberán estar los sectores sindicales, los empresarios y gobernadores, presidentes de bloque de la Cámara Alta y Baja”.

Por otro lado, manifestó que no hay datos oficiales sobre el acatamiento de la medida de fuerza en San Juan y comentó qué pasará con los descuentos de quienes no asistieron a su lugar de trabajo: “Vamos a analizar los descuentos. Vamos a ser prudentes porque hubo una gran contundencia con la medida, en la provincia menos. No me interesa ponderar los porcentajes del acatamiento sino tomar las señales que dan los sanjuaninos”.