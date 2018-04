Uñac se animó a hablar de su futuro después de la gobernación

El gobernador concedió una entrevista al diario Ámbito Financiero, criticó la intervención del PJ y llamó a la unidad de todos los sectores. Además habló de una posible candidatura presidencial. “La puerta siempre está abierta”, dijo aunque reconoció que sería un proyecto a futuro.

En entrevista con Sebastián Penelli, el mandatario sanjuanino criticó la intervención del PJ y agregó que se trata de un partido que “está en actividad” y reconoció la figura de José Luis Gioja al frente de la fuerza. A la hora de dar una opinión objetiva, el sanjuanino aseguró que “esta medida judicial atenta directamente contra la vida de los partidos políticos. En el caso de que la jueza (María Servini) hubiese advertido algo, hubiese sido mucho mejor establecer plazos. Si no había elecciones partidarias, se pudo tomar una decisión que implique el llamado o establecer un plazo prudente para mejorar lo que haga falta”, opinó el mandatario local, quien agregó que ahora lo que queda es acatar la medida judicial.

Uñac también habló de la convocatoria de Luis Barrionuevo para unificar el partido. “Es posible que todos los peronistas del país coincidamos en que al partido hay que unificarlo y ponerlo como una herramienta electoral viable para que presentemos a la sociedad un mejor proyecto al que encabeza Mauricio Macri”, aseguró el mandatario quien agregó que el PJ podrá reunificarse.

Ambiciones presidenciales

Ante la pregunta de si tiene ambiciones presidenciales, el mandatario reconoció que “la ambición mayor siempre está, aunque el horizonte inmediato debería ser seguir en San Juan. Los que trabajamos en esta actividad nunca descartamos nada. Hay que ver cuáles son las circunstancias y momentos en los que se van a producir los hechos. La puerta siempre va a estar abierta, pero si me pregunta hoy, ante esta situación y con este escenario, de cara a las elecciones mi horizonte podría ser mayoritariamente quedarme en San Juan. Pero la verdad, es que no descartó nada, sin que eso signifique una propuesta para los argentinos ni el peronismo”, reconoció el dirigente.

Antes de terminar, le consultaron a Uñac si él se sentía en condiciones de integrar una fórmula presidencial. El mandatario sanjuanino aseguró que si está capacitado e incluso dio detalles de la administración que viene haciendo en la provincia.

“Soy titular de una de las gobernaciones más ordenadas que tiene el país, con superávit fiscal, y equilibrio financiero. San Juan es la sexta provincia exportadora con solo 700 mil habitantes, es una de las que más creció en índice de confianza minera y el primer destino de la inversión minera en la Argentina. En dos años y medio hemos ascendido 33 lugares en el ranking internacional y en el podio latinoamericano por jurisdicción vienen Chile, Perú y San Juan. Tenemos un alto índice de transparencia y vamos a ser los primeros. Con estos antecedentes no hace falta decir ‘sí, yo me animo a integrar una fórmula’. Lo que viene en política no es solo una expresión de deseo sino poder mostrar lo que hizo cada uno: fui intendente, vicegobernador y ahora gobernador. Si los currículum en los cargos en los que me he desempeñado son interesantes hablan por sí solos y dan cuenta de la expectativa que tiene uno en dar un salto mayor”.