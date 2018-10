Uñac se metió en la interna del PJ de Rivadavia y los puso en fila

Trascendió en las últimas horas que hubo un intenso cruce entre militantes dentro de la Junta Departamental de Justicialismo en Rivadavia. Allí, dirigentes se sintieron agraviados por algunas menciones de Elías Álvarez y este mismo salió a pedir disculpas y mencionar que lo sacaron de contexto. En este marco, el gobernador Sergio Uñac y también presidente del PJ provincial salió al cruce y a poner en línea a los dirigentes en cuestión.

“A lo mejor ha sido una reunión más privada que otra cosa y la trascendencia de los dichos ha generado algún tipo de mirada distinta, pero vamos a convocar a todos como corresponde”, fue lo que mencionó el presidente del Partido Justicialista provincial al tomar conocimiento de lo sucedido entre Elías Álvarez y Matías Sotomayor en la reunión del PJ departamental.

Es que estos últimos dos fueron los que protagonizaron el cruce más polémico ya que tomó mayor trascendencia, mientras que entre Álvarez y Cristina Nacif, otra militante peronista que estuvo en la reunión fue minimizado.

El ex intendente de Rivadavia utilizó el término ‘maricón’ para referirse a militantes “que iban por la espalda haciendo comentarios sacados de contextos” y allí utilizó la palabra al mencionar que “eran unos maricones”, contó Álvarez, lo que generó el malestar en Sotomayor. “Mi crítica siempre ha sido que los problemas tenemos que hablarlos en nuestra casa que es la Junta Departamental y lavar los trapos sucios allí, nos hagamos las crítica que sean necesarias y que eso nos sirva para generar una fuerza y una unidad”, expresó Álvarez.

“Hubo un compañero que se sintió aludido en lo sexual y cuando él manifestó eso, solicité la palabra y le pedí disculpas porque no estaba dicho en ese sentido. Ese es un tema que respeto como corresponde, respeto las decisiones de la sexualidad de cualquiera. La palabra la dije en función de aquellos que por la espalda hacen comentarios que tergiversan lo que se ha hablado”, mencionó Álvarez quien agregó: “yo no asisto a la Junta como funcionario, voy como militante peronista y directivo de la Junta de Rivadavia. Nuestra conducción es Sergio Uñac y estoy completamente alineado allí”.

Por su parte, Matías Sotomayor también habló de la situación y dijo: “Creo que es propio de la actividad que todos hacemos que son muy internas. Creo que hubo una cuestión elevada de tono, Elías es un dirigente de mucha trayectoria, con mucho peso y tenemos que dar una vuelta de rosca porque nosotros representamos al Gobierno provincial, no podemos estar discutiendo esas cosas, ofendiéndonos entre nosotros”.

“Se tomaron palabras fuertes, yo no tengo nada que ocultar, mucha gente en San Juan sabe que soy un gran defensor del matrimonio igualitario o que tengo una sexualidad totalmente asumida. Creo que hay muchos en la Junta que también pasa por la misma cuestión y que él utilice esa palabra, no es correcto. Me pidió disculpas pero trascendió porque fue una reunión de mucho tenor”, agregó el joven dirigente peronista.