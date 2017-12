Uñac sobre la decisión de Castro: “Me sorprendí, pero respeto la decisión”

La sorpresiva decisión de la diputada Daniela Castro de no formar parte del bloque Todos por San Juan, espacio que pidió el gobernador Sergio Uñac que conformasen los legisladores sanjuaninos en el Congreso, y sí continuar dentro del bloque Frente para la Victoria-PJ generó la opinión del propio primer mandatario.

“Me sorprendí, pero respeto la decisión”, expresó Uñac. Además, añadió que no habló “tan profundamente” con Castro, pero que el argumento de la legisladora fue que “ella pertenece a ese espacio”.

“Seguramente nos debemos una charla para los próximos días”, advirtió el gobernador. “Está convirtiéndose la política argentina, y no vamos por un buen camino así, en un River-Boca o en un partido que cuando finaliza quedan desastres en el estadio; no nos sirve eso”, ejemplificó.

Y continuó: “Esto no es Cambiemos contra el Frente para la Victoria o el Frente para la Victoria contra Cambiemos. La verdad que si seguimos en esta línea ningún argentino se va a sentir representado ni por uno ni por otro”, insistió el gobernador resaltando entre líneas el aspecto dialoguista que viene teniendo su gestión con el Gobierno nacional.

En el mismo sentido, Uñac se preguntó si “vamos a estar los cuatro años con lo mismo” cuando hay muchos argentinos sin trabajo. “Había muchas expectativas de que el nuevo Gobierno tuviese una actitud superadora. Quizá quienes se fueron no la tuvieron, pero los que han venido tampoco”, disparó.

El mandatario resaltó que “Daniela Castro tomó una decisión y ustedes no me han visto tirarme de los pelos. De mí los sanjuaninos van a encontrar prudencia, coherencia y respeto, además me han votado para actuar así”.

Para cerrar, Uñac desmintió que haya roto la relación con Daniela Castro. “No rompo con la oposición, menos voy a romper con alguien propio”.