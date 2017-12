Uñac sobre reforma previsional: “Yo no me sentí presionado”

Tras una semana cargada de polémica por el tratamiento en la Cámara de Diputados de la Nación de un proyecto que pretende reformas en el sistema previsional, el gobernador Sergio Uñac confirmó que no está de acuerdo con la primera propuesta enviada por el macrismo. A la vez aclaró que, si bien él no está a favor de la modificación, no ha recibido presiones mediáticas ni políticas para aprobarlo.

En una extensa entrevista concedida a radio Light, el mandatario aseguró que él y otros gobernadores se mostraron en desacuerdo con el proyecto oficialista y propusieron que se revean las jubilaciones de privilegio, “pero esto no se hizo”, aseguró el funcionario.

Sobre la reunión convocada desde la Nación, Uñac aseguró que no recibió una invitación formal al encuentro, sino que le llegó un “chat” en el que lo invitaban. “Igualmente yo no podría haber ido, es que tenía que hacer el cierre de ciclo lectivo, ya había suspendido el acto una vez y no podía dejar a todos los chicos esperando”, aseguró el mandatario en alusión al acto de cierre de las clases que se realizó este viernes en Bermejo.

Ante la pregunta de si recibió presiones de algún tipo en relación a la necesidad de la Nación de conseguir que se apruebe la reforma, Uñac aseguró que “yo no me sentí presionado por nadie” y agregó que sabe de versiones que indican que hasta hubo medios de comunicación que trabajaron para conseguir el aval de los gobernadores, pero repitió que él no fue presionado por nadie, “tampoco por un medio de comunicación”.

En relación a la propuesta presentada en Diputados y que no llegó a debatirse, el mandatario aseguró que “así como está el proyecto no se puede aprobar”. Ahora resta saber cuál será el resultado de la nueva propuesta que se presentará este lunes.