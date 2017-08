“A veces el populismo también es un planteo de corrupción”

Benjamín Kuchen, precandidato del Frente Progresista Popular, dialogó con DIARIO HUARPE a días de las PASO y dejó en claro que el “populismo” también es corrupción. Teniendo en cuenta que, en muchos casos, aporta para generar la cultura del no trabajo. También hizo referencia a la generación de empleo, seguridad e inflación.

¿Qué hace cuando no hace política?

– Gran parte de mi vida ha sido trabajar en la Universidad en el ámbito científico. He dirigido un centro de investigación durante muchos años, en el área de inteligencia artificial, de robótica y control automático. Soy un defensor de las ciencias, soy profesor, siempre he dado clases. Después tuve la oportunidad de ser rector, en tres periodos y no deje la docencia.

¿El domingo a la hora de comer elige asado o pastas?

– Siempre asado. Tenemos familiarmente una pequeña finquita y solemos ir. O en casa, somos una familia que se junta mucho. Todos los viernes hay un asado, con los hijos, las nueras, los nietos.

¿Si llega al Congreso de la Nación cuál será su propuesta para mejorar la Seguridad?

– En materia de seguridad creo que se están haciendo bien muchas cosas. En el sentido de cámaras e infraestructura. Creo que el tema de inseguridad es mucho más integral y complejo, que tiene que ver con el bienestar, la exclusión, la marginalidad. La seguridad en sí misma no se arregla con policías, sino con bienestar de la gente y trabajo.

¿Cómo se genera más trabajo genuino?

– No hace falta una ley para tener más trabajo. Hace falta crear las condiciones. Hay políticas impositivas que son regresivas, no nos impulsan para nada. Una de las cosas que más trabajo da es la pequeña y mediana empresa, el del pequeño productor, la producción familiar. Tenemos muy en claro que en San Juan eso tiene que ser impulsado.

¿Cómo se baja la inflación?

– No hay una ley tampoco para que se baje la inflación. Vuelvo a insistir en que son políticas. Durante mucho tiempo se hizo el planteo de la macroeconomía, un país como empresa y esto no es así. Hay que generar las condiciones de educación, salud y bienestar para poder comer adecuadamente. Entonces, es algo muy integral. Hace falta tener legislación por ejemplo impositiva que esté mucho más progresiva. Que pague más el que más tiene, y menos el que menos tiene. Que los jueces paguen los impuestos a las ganancias. Son modificaciones que hacen a la cultura y al bienestar.

¿Qué debe hacerse para combatir la corrupción?

– La corrupción es algo extremadamente negativo. Tiene que ser combativa por todos los medios. Uno de los planteos centrales de nuestro partido es la honestidad. La honestidad tiene que estar y salir a la luz en cada uno de los actos. Por eso estoy absolutamente en contra de la corrupción. A veces el populismo también es un planteo de corrupción porque la derivación de fondos públicos, tiende a generar una anti cultura del trabajo.