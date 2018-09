Verificarán las pensiones por invalidez tras encontrar incompatibilidades

El pasado miércoles a través de una publicación realizada en el Boletín Oficial bajo la Resolución 268/2018 quedó aprobado el nuevo circuito administrativo de notificación de incompatibilidades en los beneficiarios que cobran la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral.

A partir de esto, a través de la Agencia Nacional de Discapacidad, dependiente de Presidencia de la Nación, comenzarán a llegar notificaciones a las casas de los beneficiarios que presenten alguna incompatibilidad en su registro.

Así lo explicó en comunicación con DIARIO HUARPE la delegada del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en San Juan, Gimena Martinazzo, quien aseguró que mientras se ejecute la verificación de los datos no se suspenderá ningún pago de las 34.000 pensiones no contributivas que tiene la provincia.

“La persona que reciba la carta deberá comunicarse con el 130 y ANSES le asignará un turno en la UDAI más cercana a su domicilio. Una vez allí deberá presentar la documentación que acredite una incapacidad laboral, que no quiere decir que sea una persona discapacitada”, indicó la funcionaria.

Entre las incompatibilidades más comunes que detectó la agencia mediante el entrecruzamiento de datos con otros organismo, como la AFIP, encontraron que hay pensionados que residen en el extranjero, otras que en los últimos tres meses no cobraron por el cajero, algunos beneficiarios registrados como trabajadores y también casos en los que hay cobro de dos beneficios, según explicó Martinazzo.

“A esas personas se las va a llamar a que hagan las presentaciones pertinentes”, afirmó la delegada nacional, a la vez que agregó: “Mientras tanto no se van a cortar, no se van a suspender, no se van a dejar de pagar, nada”.

Por supuesto que ante la falta de presentación de la documentación o de la confirmación de que existen motivos para que la persona no sea pensionada, el beneficio se suspenderá. “Eso va a pasar porque hay muchas pensiones mal dadas. He atendido a personas que me decían que no tienen ninguna incapacidad, pero que les corresponde cobrar porque la pensión se las dieron”, dijo Martinazzo.

Vale aclarar que la pensión por incapacidad laboral se otorga a personas que tienen una discapacidad superior al 76% y también vulnerabilidad económica. Ante esto, Martinazzo afirmó que “hubo casos de hijos de funcionarios que ganan muchísima plata a los que no les corresponde cobrar una pensión”.

En el mismo sentido ejemplificó: “A lo mejor a una persona le falta una pierna, pero puede ser técnico en computación y puede trabajar. O le pueden faltar las manos y trabajar en un call center”.

“Hay mucha gente que necesita la pensión y no la está recibiendo, por eso queremos hacer esta limpieza y que no estrujemos al gobierno. Que realmente cobre el beneficio quien lo necesita”, concluyó.