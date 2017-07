“Yo creo que los sanjuaninos, en el fondo, reconocen las acciones del presidente”

El ministro del Interior, Obra Pública y Vivienda de la Nación, Rogelio Frigerio, estuvo dos días en San Juan para cumplir con una apretada agenda de actividades. Participó de una cena para recaudar fondos de cara a la campaña electoral junto a Eduardo Cáceres y Roberto Basualdo, entregó viviendas del PROCREAR y el IPV, inauguró la primera etapa de las cloacas en Chimbas y dialogó en exclusiva con DIARIO HUARPE sobre diversos temas de actualidad. Dijo que es récord el envío de fondos a la provincia para encarar la obra pública, ponderó la relación que mantiene con Uñac, apuntó contra Gioja y dijo que se necesita un cambio de actitud para profundizar el modelo de país que están buscando concretar.

¿Cómo se preparan para encarar la campaña electoral?

-Nosotros continuaremos sin descalificar a nadie, venimos a escuchar a los vecinos con sus quejas y agradecimientos. Nosotros sabemos que la cosa está difícil y no nos aislamos de la realidad.

¿Cree que van por el buen camino de cara al cambio que impulsan?

-Lo importante es estar todos los días un poco mejor y no retroceder, porque es eso lo que se va a discutir en esta elección. La posibilidad de volver a apostar por el cambio y la transformación de la Argentina y dejar para siempre atrás ese pasado que no nos ha dado las respuestas y que ha convertido a la Argentina con un tercio de compatriotas por debajo de la línea de pobreza, un país aislado del mundo, con instituciones débiles, con una mala calidad en la educación, con mucha corrupción, con narcotráfico. Todos estos son los desafíos que debemos enfrentar.

¿Cómo se le explica a quien no llega a fin de mes este cambio que ustedes pretenden?

-No es fácil hacerlo, pero yo creo que en el fondo aun aquellas familias que no les llego este cambio sienten que este es el camino. Más tarde o más temprano el cambio llegará para todos los argentinos, pero tenemos que ser persistentes. Siempre hemos intentado los atajos y los atajos no han resuelto los problemas. Este es un camino más largo, más duro, quizás más lento pero es el camino que nos va a asegurar que vivamos mejor en el futuro. Por eso a pesar de lo que vos plateas, de que este cambio no le llego a todos los argentinos, la gran mayoría seguirá apostando por el cambio y la transformación. La transformación no solamente es en lo económico, de nada sirve que la Argentina crezca si este crecimiento no es sustentado en un cambio de valores.

¿Si Cambiemos no gana en octubre se pone en juego la gobernabilidad?

-Hay que retrotraerse 100 años para encontrar un gobierno que haya tenido que administrar el país con una relación de fuerza tan desigual en el Congreso. Con un tercio de los diputados, un quinto de los senadores, tenemos sólo 5 gobernadores sobre 24 y sin embargo podemos llevar adelante la gran iniciativa legislativa que nos propusimos. Hemos encontrado, aun en la oposición, mucho apoyo para la gobernabilidad. Esta idea de gobernabilidad de ida y vuelta, sobre todo de parte de los gobernadores. San Juan es un caso en este sentido, sin embargo los representantes en el Congreso no han apoyado iniciativas del gobierno nacional. El dato más concreto es cuando el presidente decidió incentivar el empleo en el sector minero y representantes de San Juan, que durante toda la vida apoyaron esta actividad, se dieron vuelta y decidieron no acompañar.

¿Qué José Luis Gioja no apoye todo lo que pide Uñac le juega en contra a San Juan?

-La verdad que no, porque independientemente de esa falta de apoyo pudimos llevar adelante la mayor parte de la iniciativa para el bien de los sanjuaninos. Tenemos que trabajar todos juntos para la creación de empleo para esta provincia.

¿En San Juan las encuestas no le dan muy bien a Cambiemos que piensa de esto?

–A esta altura a las encuestas hay que tomarlas con pinzas, porque la gente no está pensando hoy en la elección. Muchas veces los funcionarios provinciales tienen una buena imagen porque han sabido, de alguna manera, mostrarle a la ciudadanía que los beneficios que hizo este gobierno nacional para San Juan, también son beneficios de los que se puede apropiar el gobierno provincial y eso no está mal. A la gente no le importa de dónde vienen las políticas públicas que mejoran la calidad de vida de los sanjuaninos. Es justo reconocer que fue este presidente quien decidió eliminar las retenciones a la minería, las retenciones a todas las economías regionales. Es este presidente quien después de muchas promesas incumplidas decidió arrancar con el Túnel de Agua Negra, el acueducto, hacer la Autopista San Juan – Mendoza. Yo creo que los sanjuaninos, en el fondo, reconocen las acciones del presidente. Las obras que estamos haciendo le cambian la vida a la gente, sobre todo en los barrios donde necesitan la presencia del Estado. Seguimos teniendo un record de recursos nacionales en la provincia con obras muy importantes”.

¿Las PASO deben continuar o no?

-Las PASO no están cumpliendo con su objetivo primario. Estamos destinando mucho dinero y en muy pocos lugares del país hay competencia. Vamos a plantear la boleta única, la modificación de las PASO y la financiación de los partidos políticos una vez que pasen las elecciones de octubre.