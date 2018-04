Agricultores familiares se capacitaron en esquilado y vellón de oveja

En un trabajo articulado entre la Ley Caprina-Ovina, la Subsecretaría de Agricultura Familiar, el Inta y el Proderi, con la participación y colaboración de la Municipalidad 25 de Mayo y Escuela Juan Carlos Navarro, se realizó por primera vez en la provincia la capacitación sobre esquilado de ovejas y acondicionamiento del vellón.

La instrucción se llevó a cabo en el puesto La Bandurria (25 de Mayo), de Doña Herenia Moyano reconocida productora, hilandera y tejedora, del departamento veinticinqueño.

Según contaron desde la secretaría de Agricultura Familiar de la Nación (coordinación San Juan), asistieron agricultores familiares de 25 de Mayo, Calingasta, Angaco (San Juan), Lavalle (Mendoza) y Villa Unión (La Rioja).

Todas familias de producción ovina (de 80 a 1000 cabezas), o hilanderas.

La capacitación

La formación estuvo a cargo de técnicos de PROLANA, y la desarrollaron en dos etapas: primero todo lo concerniente a lo teórico y luego a lo, netamente, práctico.

Las jornadas se iniciaron con una charla teórica sobre la esquila suelta de la oveja (no se manea), llamada Tally-Hi. Una técnica con tijera mecánica que consiste en colocar al animal en una posición cómoda, no solo para que no patalee, sino también para que el esquilador se canse menos, trabaje más cómodo, favoreciendo cortes largos del vellón para mayor calidad de la esquila.

También mostró las posiciones de trabajo (piernas) correctas, ya que todo ello favorece al esquilador, a no utilizar la fuerza física.

Posteriormente se explicó sobre la clasificación del vellón: blanco adulto, inferior y pigmentada.

Y el no vellón, que incluye la panza, garra y punta amarilla.

Sobre la clasificación y separación en bolsa según la categoría que corresponda. Con una etiqueta y planilla donde se registran los datos del esquilador y el acondicionador.

En fin todos datos importantísimos para el desarrollo de esta práctica

Durante la capacitación los participantes también recibieron indicaciones sobre partes y componentes de los equipos y su mantenimiento (motor, manguera, tijera, cuchilla, afilado, etc).

En total fueron 12 los agricultores familiares que aprendieron técnicas de trabajo con certificación avalada.