Ángel Leotta: “Si Garcés ha vertido esos conceptos, se tendrá que hacer responsable de sus dichos”.

Tras las declaraciones vertidas en DIARIO HUARPE por parte del presidente de la Federación de Viñateros de la provincia (Eduardo Garcés), en referencia a la COVIAR: “La COVIAR esta llena de delincuentes”; Ángel Leotta, quien manifestó:

“ No contesto dichos de esa naturaleza, porque no quiero entrar en una polémica de nunca acabar”.

En cuanto al efecto del contenido de la frase, el Presidente de la COVIAR expresó:

Ante esto DIARIO HUARPE, le consultó si va a iniciar alguna demanda legal y Leotta dijo:

“Yo no he dicho que voy a iniciar, ni que no voy a iniciar nada. Digo: no le contesto; no quiero entrar en la polémica; y si se tiene que hacer responsable en algún momento y de alguna forma de sus versiones vertidas, se tendrá que hacer responsable”.