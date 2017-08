Con el “Día del Hijo” se espera un gran incremento en las ventas

El Presidente de la Cámara de Comercio de San Juan, Hermes Rodríguez, dialogó en exclusiva con DIARIO HUARPE y comentó cuales fueron las estrategias que favorecieron el aumento de las ventas en San Juan

“Las ventas se han incrementado en el mes de julio en relación a julio del año anterior un 2.6%. Esto se debe a el cobro del medio aguinaldo, entonces la gente dispone de un poco más de dinero. Además, en el mes de julio llegó el frío a la provincia. Todo esto logró revertir los porcentajes de venta”, comentó Rodríguez.

Además, agregó que “hemos organizado el Megaoulet del 20 al 30 de julio. Implementamos el Plan Ahora 12 para comprar de lunes a lunes para cualquier tipo de artículo”.

Una de las fechas más importantes para incrementar el consumo es el Día del Niño. Este año se celebra el 20 de agosto y se introdujo una modificación sobre esta celebración. Sobre este tema, también comentó Hermes Rodríguez: “El Día del Hijo se festeja en el mundo el 1 de enero. El gobierno nacional ha intentado juntar las dos fechas para que las ventas se incrementen. Según el Gobierno se aumentarían un 50% más. Es por eso que 20 de agosto será día del niño y del hijo”.

POLÉMICA MEDIDA DE AFIP

Hace unos días se dio a conocer una medida que tomaría AFIP, mediante la cual algunos productos podrían ingresar al país sin la necesidad de pagar impuesto. Si bien esto no está confirmado aún, podría repercutir en el comercio local.

Al respecto, Rodriguez dijo que “solo sería para algunos tipos de mercadería. En esto la AFIP ha sido claro, mercadería para uso personal. Aquel que quiera ingresar mercadería en cantidad, esto está totalmente prohibido. Los productos serían calzado, indumentaria, bijouterie y regalería, bicicletas”.

El Presidente de la Camará opinó sobre esto: “Totalmente en desacuerdo, estas medidas no ayudan a las PyMes argentinas. Hemos reclamado ante esta medida en la que se liberen este tipo de mercaderías. Gracias a Dios en la provincia de San Juan no nos afecta todavía porque no tenemos un paso permanente”.