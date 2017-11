Los agricultores familiares piden que se saque del cajón la ley provincial 8522/14

Tal como lo adelantara DIARIO HUARPE, la semana pasada, en las instalaciones del Sindicato de Empleados Municipales, se reunieron los agricultores familiares con el Obispo Monseñor Jorge Lozano.

En el encuentro, más de treinta y cinco dirigentes de las organizaciones de agricultores familiares de seis departamentos de la Provincia, expusieron su realidad. Y entre todos, trazaron objetivos de trabajo en conjunto.

Además, se confeccionó un petitorio al ministro de la producción Andrés Díaz Cano.

El encuentro con el Monseñor

La reunión comenzó sobre las 9 de la mañana y finalizó a las 17.

Los dirigentes expusieron las diferentes problemáticas que atraviesa el sector.

Y el Monseñor Lozano se comprometió a realizar gestiones en organismos públicos y privados, en busca de propuestas y soluciones.

En este contexto, Lozano les habló sobre las consignas planteadas por el Papa Francisco sobre “Tierra, Techo y Trabajo”. Y lo que implica la agricultura familiar como estructura ética, moral, social, económica; de trabajo y estilo organizativo.

Para el Ministro

Al final del encuentro, los dirigentes presentes acordaron firmar un petitorio en reclamo de la Ley Provincial de la Agricultura Familiar Nº 8522/14. Sancionada por la Cámara de Diputados de la provincia de San Juan el 27 de noviembre de 2014.

Una Ley que hasta la fecha no se implementa, y en varias oportunidades, los dirigentes manifestaron, formalmente, al Ministerio de Producción, sus quejas correspondientes.

Con el petitorio, además de refrescarle al ministro lo que es ser agricultor familiar y el amplio campo de acción en el que trabajan; puntualmente, le enrostran la desilusión que hay en el sector ante la falta de políticas de Estado, en beneficio a la noble tarea.

Entre las acciones que esperan desde que se sancionó la Ley 8522/14 figuran:

Construcción de viviendas rurales

Caminos

Servicios de luz eléctrica y agua potable

La posibilidad para lograr el acceso a las tierras

Créditos financieros

En definitiva, todo lo que tienen que ver con el desarrollo de políticas productivas.

Es que para el sector, esta Ley es una hoja de ruta, y por ello piden con urgencia su aplicación.

Mirá el petitorio completo

PETITORIO

Sr. Ministro de Producción y Desarrollo Económico

Andrés Díaz Cano

De nuestra consideración:

Somos agricultores familiares, campesinos e indígenas, artesanos, hombres y mujeres de trabajo pertenecientes a organizaciones y comunidades rurales de la Provincia de San Juan en la que vivimos, que comenzamos nuestro día con el sol para cultivar la tierra, cuidar nuestros animales y el manejo de nuestros recursos naturales (agua, tierra y monte nativo).

Ocupamos todos los rincones de nuestra provincia, allí donde algunos sólo ven desiertos estamos nosotros, reproduciendo la vida en nuestras culturas diversas y hermosas, construyendo desde la variedad nuestra identidad como sanjuaninos y argentinos.

Con nuestro trabajo en familia producimos los alimentos que se ofrendan en la mesa de muchos compueblanos nuestros y de argentinos. Según nuestro Registros el RENAF, somos hoy en la Provincia de San Juan más de cinco mil familias de productores de verdura frutas y hortalizas, criadores ganaderos y de granja, apicultores y artesanos, somos agricultores familiares, algunos no nos consideran productores, ni antes ni ahora, porque muchos nos consideran “inviables” y también muchas veces poco conocidos, ocultos, aunque nunca jamás dejamos de ser y de estar.

Recibimos con entusiasmo y esperanza lo que nos prometieron en la campaña electoral. Nosotros creemos y confiamos en quien hoy conducen nuestra Provincia, en nuestro Gobernador y en sus Ministros, y en toda la gente que los acompaña, nada más y nada menos, por ser nuestras autoridades de gobierno elegido por democráticamente.

Pero queremos expresar al mismo tiempo que estamos hoy, un tanto desilusionados, muy pocas cosas para nosotros, ninguna política pública en nuestra provincia para todos los agricultores familiares, que venimos esperando y esperando hace muchos años. Y no es porque no hubiera política pública, hace tres años en noviembre del 2014, se aprobó por unanimidad en el la Cámara de Diputados de la Provincia la Ley Provincial de la Agricultura Familiar, desde ese entonces la Ley esta cajoneada, no se instrumenta, a pesar de reiteradas solicitudes por escrito y pedidos de audiencia al Ministerio de Producción el órgano de aplicación.

El Artículo 1º de la Ley Provincial N° 8522/14 sancionada el 22.11.14, expresa textualmente “La presente ley tiene como fin promover el desarrollo rural integral de las áreas agrícolas de la Provincia de San Juan, incorporando en condiciones equitativas a las actividades y personas de la Agricultura Familiar”

Si hablamos de políticas integrales estamos hablando de situación por la que atraviesan miles de familias rurales sanjuaninas relacionadas con:

– Falta de viviendas rurales: Tantos planes de viviendas urbanas que se construyen cuando planes de viviendas rurales?

– Programa de acceso a la tierra: Acciones fundamentales para la regularización de la tenencia de nuestras tierras – Infraestructura de caminos, luz eléctrica, agua potable: Vivir en condiciones dignas

– Políticas productivas: no solo proyectos puntuales, necesitamos políticas productivas adecuadas a nuestro sistemas productivos familiares con incorporación de innovación y tecnologías acorde a escalas de nuestras economías

– Acceso al crédito accesible a nuestras economías y a nuestros ciclos de ingresos

– Políticas y programa de infraestructura de comercialización: acopio, plantas de procesamiento, camas de frio, entre otras.

La ley para nosotros es claramente una hoja de ruta, las organizaciones firmantes pedimos con urgencia la aplicación de la Ley 8522/14 y la formación de un ámbito multisectorial para abordar en el menor corto tiempo posible las temáticas antes mencionadas.

Descartamos desde ya la buena intencionalidad manifiesta de nuestro gobernantes, por esa razón es que esperamos una pronta y positiva respuesta a nuestro solicitud

Con el respeto y consideración, nos despedimos muy atentamente