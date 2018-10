Productores olivícolas piden ayuda a municipios para seguir con la actividad

En los últimos meses, las subas en los diversos servicios perjudicaron una gran cantidad de sectores de la producción, entre ellos, el vitivinícola donde ya quedaron sin trabajo cerca de 5.000 trabajadores por el abandono de parrales. También, el olivícola, cuyos productores están viviendo una complicada situación.

Juan Pablo Castellano, presidente de la Cámara Olivícola, dialogó con este medio y comentó el panorama que se está viviendo en el sector. “Se utiliza una gran cantidad de energía por el número de hectáreas que dependen de perforaciones para tener agua y que están con riego por goteo y, en la torta de costos, la mitad de la porción la ocupa la energía”, comenzó explicando.

“Dentro de la factura hay hasta un 60% de impuestos”, añadió. Es que, a pesar de que las tarifas se hayan actualizado, ellos creen que el número es demasiado elevado. “No puede ser que, por ejemplo, la tasa municipal haya estado muy por encima del aumento de costos por inflación o por el dólar. El porcentaje en el que se incrementó la tasa municipal es más alto que los dos anteriores sumados”, comentó Castellano.

Este aumento afectó en gran medida a los productores del sector ya que “están revisando toda su estructura”, aunque, aún no hay estadísticas sobre el recorte de trabajadores. “No podemos decir que hay despidos y, tampoco, que no porque no cierran los números con estos costos”.

Desde la Cámara Olivícola tomaron cartas en el asunto para que todos estos impuestos sean revisados por lo que mantuvieron reuniones con los municipios en los que se realiza la actividad (Sarmiento, San Martin, 25 de Mayo, 9 de Julio y Angaco) y hasta con el defensor del pueblo, sin embargo, no tuvieron las mejores respuestas.

“Hemos tenido reuniones con los municipios para pedirles alguna solución y no hemos tenido respuestas, así que, hicimos una presentación al defensor del pueblo que derivó en un pedido al EPRE”. Desde la entidad aseguraron que “todo está dentro del marco legal, lo cual no estamos tan seguros de que así sea”, dijo Castellano desconfiando de la respuesta obtenida.