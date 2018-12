Se sorteó la próxima edición de la Copa Libertadores

FASE 2:

C1: Danubio (Uruguay) vs Atlético Mineiro (Brasil)

C2: Melgar (Perú) vs Universidad de Chile (Chile)

C3: Bolivia 3 vs Libertad (Paraguay)

C4: Palestino (Chile) vs Independiente Medellín (Colombia)

C5: Talleres de Córdoba (Argentina) vs San Pablo (Brasil)

C6: E2 (Deportivo La Guaira (Venezuela) vs Real Garcilaso (Perú)) vs Atlético Nacional (Colombia)

C7: E1 (Delfín (Ecuador) vs Nacional (Paraguay)) vs Caracas (Venezuela)

C8: E3 (Bolivia 4 vs Defensor Sporting (Uruguay)) vs Barcelona (Ecuador)