Una escuela de Sarmiento ganó una heladera y una computadora gracias a la “Cruzada Solidaria”

Un momento de alegría se vivió esta mañana en la Caja de Acción Social cuando se entregaron los premios del sorteo especial denominado “Cupones No Premiados” y “Cruzada Solidaria” que se realizó en abril. Los premios fueron entregados por el presidente de la Caja de Acción Social, Guillermo Ruiz Álvarez, la gerente de Juegos, Paula Quiróz y el gerente de la firma Telekino, Ricardo Crespo.

Myriam Noemi Romero, ganó el primer premio, un lavarropas, con carga frontal y capacidad de 8 kgrs. En tanto, Juana Hortencia Nuñez, ganó el segundo premio, una PC All in One. Para finalizar, Olga Trinidad Páez, ganó el tercer premio, un calefactor, tiro balanceado 5.000 kca.

En cuanto a la Cruzada Solidaria, resultó ganadora la Escuela 20 de Junio, que se encuentra en la localidad de Sarmiento y tiene una matrícula de 200 alumnos. Los premios que podrán disfrutar sus alumnos y docentes fueron: un proyector led y una Pc de escritorio, con un monitor 19″.