Invitado por la Confederación Panamericana de Ciclismo (COPACI) y por la Unión Ciclística Internacional (UCI), el gobernador de la Provincia de San Juan, Sergio Uñac, expuso en el Seminario de la Unión Ciclística Internacional que se realiza en Panamá. El primer mandatario provincial estuvo acompañado por el secretario de Estado de Deportes, Jorge Chica, y fue invitado a disertar sobre “Visión – Pasión, Legado y Credibilidad de la Vuelta a San Juan Internacional y campeonatos panamericanos San Juan 2018”.

Sergio Uñac fue el encargado de abrir la programación del seminario junto al cubano José María Peláez (presidente de la COPACI desde la década del ’90).

El gobernador expuso además sobre el impulso que su gestión le da al deporte como política de Estado, haciendo foco en este caso en el ciclismo, una disciplina muy arraigada en San Juan.

“Es un gusto trabajar con gente con experiencia, que además tiene la ductilidad de transferir parte de los conocimientos a quienes tenemos mucha pasión por este deporte. Creo que los desafíos actuales, no sólo en mi país sino en el mundo, implican que los dirigentes políticos podamos visibilizar obligaciones que no podemos delegar, pero también deberemos interpretar que hay nuevos desafíos en la sociedad moderna y que quizá trabajar por el deporte es necesario para sentar las bases no sólo para un presente distinto sino para planificar un futuro para las venideras generaciones”.