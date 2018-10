Vuelve la Superliga Argentina: así se juega la novena fecha

La misma se larga este viernes a las 19 con Defensa y Justicia-Talleres, en Florencio Varela, y Vélez-Gimnasia, en Liniers. La jornada se cierra a las 21.15 con Colón-River, en Santa Fe.

El sábado, Boca recibe a Rosario Central desde las 17.45 en la Bombonera, seguramente con un equipo alternativo pensando en el duelo ante Palmeiras por Copa Libertadores.

En tanto, el domingo Independiente recibe a Huracán desde las 17.45 y más tarde, el único líder de la Superliga, Racing, cierra la jornada visitando a San Martín, en Tucumán, a partir de las 20.

Mientras que San Martín de San Juan tendrá una visita de riesgo, cuando el lunes a las 21 juegue en el Nuevo Gasómetro ante San Lorenzo de Almagro.

Mirá cómo está la tabla

Tiene como único líder a Racing. En la última jornada, el equipo del Chacho desaprovechó sobre el final la chance de sacar siete puntos de ventaja por la igualdad que consiguió Boca y quedó con 20. Así, le lleva cinco a Atlético Tucumán, Unión y Aldosivi (15).

Con 14 unidades están el Xeneize y Huracán, que debe un partido al igual que el Decano y River. Los de Gallardo suman 13 puntos, la última fecha no jugaron ante Defensa y Justicia por los Juegos Olímpicos de la Juventud y el viernes, ante Colón, tratarán de conseguir una nueva victoria que los acerque al puntero y estire a 33 su racha de partidos invicto.

Programación de la 9° fecha:

– Viernes 19 de octubre –

19 horas → Defensa y Justicia vs. Talleres

19 horas → Vélez Sarsfield vs. Gimnasia

21.15 horas → Colón vs. River Plate

– Sábado 20 de octubre –

13.15 horas → Godoy Cruz vs. Aldosivi

15.30 horas → Lanús vs. Patronato

17.45 horas → Boca Juniors vs. Rosario Central

20 horas → Newell’s Old Boys vs. Tigre

– Domingo 21 de octubre –

13.15 horas → Estudiantes vs. Atlético Tucumán

15.30 horas → Argentinos Juniors vs. Unión

17.45 horas → Independiente vs. Huracán

20 horas → San Martín de Tucumán vs. Racing Club

– Lunes 22 de octubre –

19 horas → Belgrano vs. Banfield

21 horas → San Lorenzo vs. San Martín de San Juan