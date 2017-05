A través de un video, trascendieron fotos íntimas de Rocío Oliva

Luego de que Rocío Oliva viajara a Dubai a recomponer su relación con Diego Maradona, se filtraron fotos íntimas de la futbolista tras un hackeo informático a modo de venganza.

Martín Otero, quien se define como un investigador informático, grabó un video en el que desde su computadora muestra las imágenes y le dejaba un mensaje a Oliva: “¿Quién fue el bol… que te recuperó todas las cuentas de Facebook? Con La Mona (Jiménez), con parejas, amigos. Te brindé mi amistad. ¿Quién será esta chica mostrándose así? Son todas fotos recuperadas de tu cuenta. Qué poca memoria tenemos…”.

Otero contó que Oliva le pidió “hackear cuentas y teléfonos de Maradona, Víctor Stinfale y Matías Morla”, algo a lo que se negó. Además, la futbolista le pidió truncar una foto en la que debían aparecer juntos Verónica Ojeda, Omar Suárez y Dieguito.

“Rocío pasó de ser un corderito a un león feroz y me dijo ‘hagas lo que hagas ya no me interesa, estoy de nuevo con Diego”, contó el hombre a Crónica y reveló que tras difundir las fotos fue amenazado.

“Varios integrantes de la familia de Oliva, la madre de Rocío incluida, empezaron a amenazarme de diferentes maneras por Internet. Vos no sabés con qué gente te metiste’, ‘quedate en el molde porque la vas a pasa muy mal'”, detalló el hombre, oriundo de Salta, que difundió las fotos luego de que Oliva no cumpliera con su promesa de hablar con el Gobernador de la Provincia de Salta, Juan Manuel Urtubey, para hacerlo “quedar bien”.

Fuente: RatingCero