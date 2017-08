Le usó en secreto la cuenta de Netflix a su ex novia y la chica explotó tras enterarse

Sol y Rodrigo eran novios y además de compartir sus sentimientos, también compartían la cuenta de Netflix, el servicio de películas y series en streaming, que al pagar se obtienen varios usuarios.

Pero la relación terminó, cada uno tomó distancia y casi no supo nada del otro. Separados en la vida real, sí. Pero en Netflix, no. Porque Rodrigo, sin que Sol supiera, conservaba uno de los usuarios de la cuenta de Netflix que pagaba Sol.

Hasta que un día, Rodrigo se quedó sin Netflix. Y sorprendido, volvío a hablar con su ex, después de más de un año, para perdirle la contraseña a fin de poder terminar los 20 minutos del final de una película.

El divertido pedido y la terminante respuesta se viralizó en las redes sociales y llegó a los medios de comunicación.

Sol, que en Twitter es @solpandini, publicó las capturas con el siguiente texto: “Mi ex, con el que no hablo hace mas de un año, me habló para pedirme LA CUENTA DE NETFLIX QUE ME SEGUIA USANDO”.

Sol! Que onda?, ya se q no somos nada, pero te puedo pedir un favorr?”, le escribió Rodrigo, que en Twitter es @rodrividal1, a su ex por WhatsApp. Y ya sabiendo de antemano del insólito pedido, agregó: “Re cualquiera la q voy a mandar pero paja las vueltitas. Me pasas la cuenta de Netflix?”.

Mi ex, con el que no hablo hace mas de un año, me habló para pedirme LA CUENTA DE NETFLIX QUE ME SEGUIA USANDO pic.twitter.com/hsRFQl22gM — S. (@solpandini) 24 de agosto de 2017

Como era de esperar, la chica se sorprendió ante el insólito pedido: “jajajajajaja vos me estás jodiendo?”. Entonces, el ex novio le confesó que -a pesar de estar separados hace un año- seguía usando su cuenta de Netflix. “Como flasheaste querido, no me saludas cuando me cruzas Y ME USABAS LA CUENTA DE NETFLIX”, se descartó Sol.

El argumento de Rodrigo para sostener el cuestionado pedido, se basaba en que necesitaba la clave para terminar de ver una película. Ya, sin tono de broma, ella le contestó enojada: “CERRÁ MI CUENTA PORQUE TE MATO”.

Al ver la violenta respuesta de Sol, Rodrigo utilizó la red social para preguntar si alguien tenía una cuenta para prestarle

Hace UN AÑO uso la cuenta de netflix de mi EX. Hoy me faltaban 20 min para terminar una peli y se me cerró. Escucho ofertas de sus cuentas 🤗 — Rodri (@RodriVidal1) 23 de agosto de 2017

La conversación publicada por Sol se viralizó rápidamente en Twitter: tuvo más de 15.000 RTs, 64 mil corazones y más de 700 comentarios.

Fuente: Infobae