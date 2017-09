Alanis Morisette y su lucha por superar una depresión post parto

Un drama que aqueja a Alanis Morisette. La artista sufre una fuerte depresión post parto que se originó luego del nacimiento de los dos hijos que tuvo con el rapero Mario Souleye Treadway.

“Hay días en los que me siento tan debilitada que apenas me puedo mover”, dijo la cantante canadiense a la revista People. “Cuando era chica, me imaginaba teniendo bebés junto a un increíble compañero, pero esto es algo completamente distinto”, agregó.

La ganadora del Grammy tuvo este trastorno tras dar a luz a su hijo Ever Imre hace seis años. Empezó a sentir diversos síntomas como dolor físico, insomnio, letargo y visiones horribles de su familia siendo lastimada. Lo peor es que tardaron 16 meses en diagnosticarle esta afección.

La intérprete de “Ironic” volvió a padecer depresión posparto con el nacimiento de su segunda hija Onyx en junio pasado. Además, señaló que en esta oportunidad, la enfermedad fue cuatro veces peor que la primera vez que la afectó.

“Es muy desolador”, señaló la artista. “Solía ser el Peñón de Gibraltar, proveyendo, protegiendo y maniobrando. Me hizo cuestionar todo. Me reconocía como una increíble tomadora de decisiones y una líder en la que la gente podía confiar. Ahora, apenas puedo decidir qué comer en la cena”, explicó.

Para luchar contra la depresión, realizó diversos tratamientos combinados: medicación y terapias homeopáticas, ejercicio diario, entre otras cosas. Asimismo, canalizó sus problemas a través de la música: “Escribí muchas, muchas canciones en los últimos tres meses. Hice una canción por día. Tuve que empezar a escribir canciones o iba a explotar”.

Para Mario Souleye Treadway, su esposo desde hace siete años, también fue un desafío esta enfermedad. Aunque no fue fácil, el rapero siempre intentó contenerla. De esta manera, la pareja buscó compartir momentos para relajarse y divertirse, como por ejemplo mirar Games of Thrones juntos.

Por último, Morissette remarcó la importancia de no quedarse callada y hablar sobre la depresión posparto. Según su opinión, existe un estigma muy grande sobre esta enfermedad. Más allá de todo, espera recuperarse pronto para volver a sentirse bien.

“Hay personas que se preguntan: ‘¿Dónde está la vieja Alanis?’. Yo solo pienso: ‘Bueno, ella está aquí, solo se está tomando un minuto’… Sé que hay una luz al final del túnel y trato de no golpearme”, finalizó.

Fuente: TeleShow