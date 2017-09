Vicky Xipolitakis acusó, desde las redes, de plagio a Nicki Minaj

La empresaria Vicky Xipolitakis realizó, hace días atrás, una acción solidaria en un subte de Nueva York. La rubia lucía un vestido lleno de dólares para que la gente necesitada tomara el dinero. Parece que el furor por su look fue tal que Nicki Minaj le habría copiado.

“Sin creatividad”, escribió la ex melliza griega en su cuenta de Twitter junto con una foto de la cantante luciendo un enterito, con imágenes de dólares.

“Es plagio, se lo puse en Twitter. Burlando (Fernando), dijo que es copia y que quiere mandar carta documento por plagio”, contó Vicky.

“Como estaba viajando y hacía mucho que no hacía una acción solidaria, dije: ‘La tengo que hacer en Nueva York’. Me fui al subte, que creo que es la parte más humilde. Me puse un traje lleno de dólares para que la gente agarre lo que necesitaba”, había dicho Xipolitakis sobre su “vestido solidario”.

Fuente: TeleShow