El joven, que se manifestó a través de las redes sociales, fue muy contundente al afirmar que “digan lo que quieran”.

Todo ello inició luego de que Beatriz, la polémica madre de Rodrigo, rompió el silencio en la jornada de ayer en “Intrusos”, y fue muy dura con Patricia Pacheco, mamá de Ramiro.

“La película no refleja la vida de mi hijo, tengo un dolor en el pecho por eso, se inventaron muchas cosas. Flor Peña me gusta. La tintura del pibe, parece tempera, faltó inversión. Mi nieto me prometió que era un homenaje”, afirmó la mujer en tono molesto.