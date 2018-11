Siempre polémico. Alex Caniggia tiene muy malos modales y no tiene reparo de ellos, y lo peor de todo es que tiene acostumbrado a su público a los malos tratos y agresiones, pero esta vez se le fue la mano.

El hijo del Pájaro Caniggia insultó a una agente de tránsito de la ciudad y lo peor de todo es que él mismo lo posteó en las redes.

“Esta gorda, hija de p… no me dejó pasar porque hay un corte allá. Debe ganar, no sé cuánto le deben pagar a esta muerta de hambre”, fue el comentario de Alex.

Ante ello, Ángel de Brito compartió el video en su Twitter y no sólo sus seguidores opinaron sino también lo hizo el secretario de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires.

Juanjo Méndez comentó la publicación y le aseguró que lo denunciaría por semejante comportamiento.

“Repudiamos la agresión y denunciamos ante el INADI este hecho. Los agentes de tránsito son esenciales para asistir al vecino cuando se mueven por la ciudad. En este caso, nuestra agente trabaja con compromiso e idoneidad en el entorno de la obra del Paseo del Bajo”, señaló Méndez.

El secretario de Transporte también se refirió a la situación de la agente de tránsito insultada. “Hoy estamos con ella para bancarla en su tarea al igual que a todos los agentes y trabajamos comprometidos con una cultura de convivencia donde estos actos de violencia son inadmisibles”.

Fuente: Diario Show