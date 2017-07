Angelina Jolie fue acusada de ejercer explotación infantil

La actriz Angelina Jolie contestó a través de un comunicado las acusaciones por explotación infantil que recibió tras una entrevista en Vanity Fair en la que describió cómo había sido el casting para seleccionar a los niños para su nuevo film First They Killed My Father, realizado en Camboya.

En la nota, la actriz describió que la producción del casting dejaba dinero sobre una mesa y les preguntaban a los niños para qué lo usarían. Luego ellos debían robarlo, el director fingía atrapar al niño y el pequeño tendría que inventar algo para justificar el robo.

No obstante, luego de miles de críticas en las redes sociales, Jolie negó que se haya manipulado a los niños de esa manera. Explicó en un comunicado publicado en el Huffington Post que todo era “ejercicio fingido de improvisación” y que los medios lo tomaron como “un hecho que sucedió en la realidad”.

Además, Angelina Jolie destacó “La sugerencia de que dinero real fue tomado de un niño durante una audición es falsa y molesta. Yo me indignaría si esto hubiera sucedido”.

Tanto la actriz como el productor afirmaron que el casting se realizó con la presencia constante de padres, tutores y ONGs dedicadas al cuidado de los niños.

El documental First They Killed My Father, dirigido por Jolie y producido por Netflix, ilustra el régimen totalitario de los Jemeres Rojos que originó un genocidio en ese país en los 70. Para el casting Jolie debía seleccionar a quien encarnaría a Loung Ung, la niña protagonista de la historia, en su niñez.

El comunicado de Angelina Jolie

“Se tomaron todas las medidas para garantizar la seguridad, el confort y el bienestar de los niños involucrados en la película, desde las audiciones, la producción y hasta el presente. Padres, tutores, ONG asociadas cuyo trabajo es cuidar a los niños, y los médicos estaban siempre presentes todos los días, para asegurarse de que todos tenían todo lo que necesitaban. Y, sobre todo, para asegurarse de que ninguno fuera herido por participar en la recreación de una parte tan dolorosa de la historia de su país.

Me molesta que un ejercicio fingido de improvisación tomado de una escena real de la película, se haya escrito como si hubiese sido un algo real. La sugerencia de que el dinero real fue tomado de un niño durante una audición es falsa y molesta. Yo me indignaría si esto hubiera sucedido.

El objetivo de esta película es llamar la atención sobre los horrores que enfrentan los niños en la guerra y ayudar a luchar para protegerlos”.

Fuente: La Nación