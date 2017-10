Si Argentina clasifica a Rusia 2018, esta será la camiseta que usará

Que la Selección esté en Rusia 2018 no es fácil. Si no le gana a Ecuador, este martes, en Quito, tendrá que agarrar la calculadora para empezar a cotejar los otros resultados de la Eliminatoria. Sin embargo, los jugadores, el cuerpo técnico y buena parte de los hinchas no pierden la esperanza. Ninguno quiere hacerse a la idea de no poder ver a Lionel Messi y compañía en el próximo Mundial.

Lo mismo les sucede a las autoridades de Adidas, la empresa que viste al equipo nacional. Y que, más allá de lo que señala hoy la tabla de posiciones, ya están trabajando en el diseño de la camiseta que utilizarían los futbolistas argentinos en la Copa del Mundo. Es más, cuentan que el nuevo modelito ya está terminado y que piensan presentarlo en noviembre de este año, con o sin el boleto a Rusia en el bolsillo.

En las últimas horas, de hecho, en las redes sociales comenzó se filtraron imágenes de la supuesta camiseta que la Selección usaría. La cuenta @MarcaDeGol, especialista en indumentaria de fútbol, fue una de las que la mostró. Y a primera vista se puede observar que el modelo tiene un aspecto retro. Más precisamente, parece estar inspirada en la que se utilizó en la Copa América de Ecuador en 1993, en el último título de la Selección Mayor.

Con tres bastones grandes celestes y otros tantos blancos, el modelito presenta las tradicionales tres tiras de Adidas, en negro, sobre los hombros, mientras que las mangas son blancas. Y aunque aún no aparecieron imágenes, se sabe que los pantalones y las medias serían de color negras.

Habrá que ver, lógico, si el estreno se podrá dar en Rusia 2018. O si habrá que conformarse con algún amistoso. Los hinchas, al menos, no dejan de hacer fuerza para que la Selección le gane a Ecuador y consiga su lugar en la próxima Copa del Mundo.

