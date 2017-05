Ariana Grande no llegará a Argentina tras suspender su tour mundial

La joven cantante Ariana Grande decidió suspender su gira mundial “de forma indefinida”, acorde a lo que anunciaron fuentes cercanas a su entorno. Con ello, la artista no llegará a Argentina.

El portal estadounidense TMZ informó que la cantante no está en condiciones de actuar y todos están muy preocupados por su seguridad.

La tragedia en el show de anoche en el estadio Manchester Arena, Inglaterra, dejó un saldo de al menos 22 personas y más de 50 heridos.

El tour mundial tenía fechas en algunas ciudades europeas como Amberes, Lodz, Fráncfort, Zúrich, París y Barcelona.

La cantante se iba a presentar en Argentina el próximo 5 de julio en el Estadio de Tortuguitas.

“Quebrada. Desde lo más profundo de mi corazón, lo siento tanto, tanto. No tengo palabras”, fue el mensaje que compartió la cantante en Twitter.

broken.

from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words.

— Ariana Grande (@ArianaGrande) May 23, 2017